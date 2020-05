Exclusief voor abonnees "Bril kiezen duurt zelden langer dan half uur" BARBARA AVERMAETE (49) heeft brillenwinkel in Antwerpen 07 mei 2020

00u00 0

De deur van Optiek Arnouts in de Antwerpse binnenstad staat vanaf maandag wagenwijd open - letterlijk. "Beter voor de verluchting", lacht zaakvoerster Barbara. "Al wil dat niet zeggen dat iedereen zomaar kan binnenstappen. De klant zal aan de deur moeten vertellen wat hij wil en zal zijn handen moeten ontsmetten. Mijn man en ik nemen de brillen uit het rek en kuisen die na elke pasbeurt. Oogmetingen blijven nog even verboden." Gisteren al maakte Barbara haar winkel 'coronaklaar': handgel, stickers op de vloer en mondmaskers. "Ze worden door de overheid sterk aangeraden, maar we gaan ze niet verplichten. Ze worden enkel gedragen als we dicht bij de klant moeten komen, om te kijken of een bril goed zit achter de oren, bijvoorbeeld." Ook de 30 minuten-regel - de tijd die iemand in een winkel mag spenderen - vindt Barbara geen obstakel. "Het gebeurt zelden dat iemand er langer dan een halfuur over doet om te kiezen." (FT)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen