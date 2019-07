Exclusief voor abonnees "Brexit zonder deal spaart ons 39 miljard uit", spot nieuwe Britse premier 25 juli 2019

Boris Johnson is gisteren officieel benoemd tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij maakte onmiddellijk duidelijk dat hij geen verder uitstel van de brexit wil. "We zullen de EU verlaten op 31 oktober, zonder mitsen en maren", zei hij in een toespraak voor zijn ambtswoning in Downing Street. Dat die brexit er mogelijk komt zonder scheidingsakkoord, boezemt hem niet al te veel schrik in. "Dan spaart ons dat 39 miljard pond uit", spotte hij - verwijzend naar de uittredingsvergoeding die de EU van de Britten krijgt volgens de deal. Toen Johnson op weg was naar Buckingham Palace om door koningin Elizabeth ontvangen te worden, probeerden activisten van Greenpeace nog om hem tegen te houden met een menselijke ketting dwars over straat. Ze wilden hem naar eigen zeggen een brief overhandigen met "oplossingen voor de noodsituatie van het klimaat". Maar de politie wist hen snel te verwijderen. (GVV)

