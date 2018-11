'Brexit Helpdesk' voor Vlaamse bedrijven 17 november 2018

00u00 0

De Vlaamse regering heeft een actieplan goedgekeurd dat bedrijven moet voorbereiden op alle mogelijke brexit-scenario's. Het Verenigd Koninkrijk is immers onze vierde grootste exportmarkt en volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zou een 'no deal' met de Britten 28.000 Vlaamse jobs in gevaar brengen. Daarom komt er meer budget om bedrijven die uitvoeren over het Kanaal te ondersteunen. Zo verhoogt de regering het budget van exportagentschap Flanders Investment and Trade met 1,9 miljoen euro. Er komt ook een 'Brexit Helpdesk' die de bedrijven helpt met advies en hen naar subsidies en andere financieringsmogelijkheden leidt. Tegelijk houdt de regering de ogen open voor mogelijke 'voordelen' van de brexit: er zullen immers ook bedrijven wegtrekken uit het Verenigd Koninkrijk, die de regering maar al te graag naar Vlaanderen wil lokken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN