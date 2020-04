Exclusief voor abonnees "Breng besmette en niet-besmette bewoners onder in aparte rusthuizen" 15 april 2020

00u00 0

Worden besmette en niet-besmette bewoners van woonzorgcentra binnenkort tijdelijk van elkaar gescheiden in aparte rusthuizen? Zorgnet-Icuro, een koepel die bijna 800 instellingen vertegenwoordigt, zal die piste vandaag bespreken met Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Gezonde senioren zouden in dat scenario verzorgd worden door 'coronavrije' personeelsleden die telkens vijf dagen en nachten in de woonzorgcentra blijven, om een infectie van buitenaf te voorkomen. Vervolgens zouden ze worden afgelost door een ander team van niet-besmette zorgverleners. In de rusthuizen waar enkel coronapatiënten verblijven, kan dan beter ingezet worden op de juiste zorg. Bovendien zou personeel dat besmet maar niet ziek is, daar aan de slag kunnen blijven. In de woonzorgcentra zelf zien ze zo'n volksverhuizing veel minder zitten, omdat de bewoners dan uit hun vertrouwde omgeving worden weggerukt. (CMG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen