"Breng alle restjes naar de apotheek" 28 april 2018

Volgens de laatste beschikbare cijfers werd in 2016 bij ons 520.000 kilo aan 'vergane' medicijnen ingezameld en vernietigd, terwijl dat in 2015 zelfs 572.000 kilo was. Wie zelf met vergane medicijnen zit, kan daarmee altijd kosteloos aankloppen bij de apothekers. Die zijn verplicht dat 'afval' te aanvaarden en laten het op hun beurt ophalen, waarna het onder het toekijkend oog van OVAM op een milieuvriendelijke manier wordt verbrand. "Maar zelf die medicijnen in de vuilniszak gooien of 'klutskes' uit siroopflesjes leeggieten in het toilet, is echt geen goed idee", knikt ook professor De Spiegeleer. "Niet vergeten dat medicijnen vol potente stoffen zitten, die allesbehalve milieuvriendelijk zijn."