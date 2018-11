"Brein achter terreur in Brussel gedood" 08 november 2018

De Franse inlichtingendiensten zijn er nu zeker van dat Oussama Atar is gedood. Dat schrijft de nieuwssite Mediapart. Atar zou omgekomen zijn op 17 november 2017 door een droneaanval in Syrië. Zijn dood was begin dit jaar al gemeld, maar omdat het lichaam van de Brusselse jihadist niet gevonden werd, bleef er twijfel. Atar wordt door velen beschouwd als één van de grote breinen achter de terreur van IS - inclusief de bloedbaden van november 2015 in Parijs en maart 2016 in Brussel. Vooral de Franse speurders dichten hem een cruciale rol toe. Harde bewijzen over de leidinggevende functie van Atar bij IS zijn nooit naar buiten geraakt. Dat Atar ooit samen met de grote IS-leider gevangen zat, zoals Mediapart beweert, lijkt niet te kloppen. Want de Belgische Marokkaan werd pas in februari 2005 opgepakt in Irak, terwijl Abu Bakr Al-Baghdadi al was vrijgelaten in december 2004. (GVV)

