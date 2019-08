Exclusief voor abonnees 'Breaking Bad' krijgt filmsequel 26 augustus 2019

00u00 0

Fans vragen er al jaren om en nu heeft Netflix hun smeekbedes eindelijk beantwoord: de populaire serie 'Breaking Bad' krijgt een vervolg. In de film 'El Camino' zullen we eindelijk te weten komen wat er met Jesse Pinkman, het personage van acteur Aaron Paul (39), gebeurd is.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis