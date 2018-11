'Brave spaarder' is in tien jaar 15% armer geworden 17 november 2018

00u00 0

Wie de voorbije jaren zijn spaargeld netjes op een spaarrekening heeft gezet en het niet heeft gespreid over beleggingen, heeft zijn centen fors in waarde zien dalen. In tien jaar tijd is de waarde ervan met ruim 15% gedaald, zo berekende het magazine 'De Belegger'. "De meeste Belgen beseffen te weinig dat hun slapend geld elke dag minder waard wordt", zegt onafhankelijk financieel analist Gert Bakelants.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN