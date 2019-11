Exclusief voor abonnees "Bpost moet 99% van rouwbrieven na één dag bussen" 04 november 2019

Bpost moet 99% van de rouwbrieven tijdig bussen. Die kwaliteitseis wil CD&V in de postwet verankeren. "Ze moéten de volgende dag geleverd worden", vindt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). Sinds het afsluiten van het laatste beheerscontract met Bpost ligt de kwaliteitseis voor tijdige leveringen van prioritaire post op 95%. Die eis moet volgens het nieuwe wetsvoorstel van Dierick hoger: 97% voor gewone post en 99% voor rouwbrieven. Want vooral over die laatste krijgt Bpost nog steeds klachten, vorige week ook uit de uitvaartsector zelf. Na een gesprek tussen Bpost en de Uitvaartunie is overeengekomen de klachten grondig te analyseren en op basis daarvan een oplossing uit te dokteren. Dierick wil zo lang niet wachten, want "mensen in rouw hebben recht op een vlekkeloze dienstverlening." (SSL)

