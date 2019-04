Exclusief voor abonnees "Boyata naar Hertha Berlijn" 08 april 2019

00u00 0

De Bundesliga krijgt er een Rode Duivel bij, als we de Duitse media mogen geloven. Volgens hen verruilt Dedryck Boyata (28) Celtic voor Hertha Berlijn. De verdediger is einde contract in Schotland en niet geneigd om te verlengen. Mocht het nieuws kloppen - in zijn entourage wilde niemand bevestigen -, dan is de kans groot dat de Celtic-fans Boyata niet meer te zien zullen krijgen. Zijn seizoen zit er hoogstwaarschijnlijk op als gevolg van een hamstringblessure. (PJC)