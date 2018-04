"Bosplan Groen onderschat prijs landbouwgrond" 12 april 2018

"Het is goed om bosplannen lanceren, maar ze moeten wel betaalbaar zijn." Dat zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne over het bosplan van Groen. "Landbouwgronden worden tegenwoordig verkocht aan prijzen van 100.000 euro en meer per hectare. Die 500 miljoen euro is dus nog niet goed voor de helft van de beoogde 10.000 hectare." Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA reageert. "Het mag geen rem zijn op de economische groei. De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot en de economie blijft aantrekken. Bedrijven hebben nood aan ruimte om uit te breiden en te investeren." (IVDE)