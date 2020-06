Exclusief voor abonnees 'Bosland Daltons' voor het eerst op beeld 24 juni 2020

00u00 0

Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van de vier wolvenwelpjes in Limburg, de kinderen van August en Noëlla. "Dit is een historisch moment voor het natuurbeheer in Vlaanderen. Voor het eerst in 150 jaar zorgt de wolf voor nakomelingen in ons land", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Het is hartverwarmend om de beelden van deze vier sloebers te zien. Ik hoop dat de 'Bosland Daltons', want zo noem ik hen graag (naar de vier boevenbroers uit de stripreeks 'Lucky Luke', red.), in goede gezondheid verkeren en ongestoord mogen opgroeien."

