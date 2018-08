'Bosbussen' brengen stadskinderen naar natuur 07 augustus 2018

'Bosbussen' die tussen stad en bos pendelen, om kinderen vlot naar het groen te transporteren. Dat idee heeft Limburgs provincieraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) gelanceerd. "De jeugd moet meer in het bos kunnen ravotten, maar voor stadskinderen ligt dat vaak te veraf. Bosbussen kunnen hen vlot van het beton naar het mos en terug brengen - en daar gaan wij voor zorgen. In de herfstvakantie start een proefproject in de bossen van Sint-Truiden." De Truiense schepen van Jeugd Hilde Vautmans (Open Vld) is voorstander. Ze wil zo snel mogelijk met de gedeputeerde rond de tafel gaan zitten. (DSS)