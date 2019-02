"Borussia's willen Lukebakio" 14 februari 2019

00u00 0

Het Duitse BILD is er zeker van: Dodi Lukebakio (21) staat nadrukkelijk in de belangstelling van topclubs Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmund. Onze landgenoot scoorde dit seizoen elf keer voor Fortuna Düsseldorf, dat hem huurt van Watford. "We zullen alles doen om hem toch te houden", zei Düsseldorf-manager Pfannenstiel. "Ook al weten we dat hij niet goedkoper wordt naarmate hij beter speelt." (VDVJ)