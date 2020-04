Exclusief voor abonnees "Boris Johnson heeft minder koorts" 09 april 2020

00u00 0

Het gaat beter met de Britse premier Boris Johnson. "Hij is stabiel en de behandeling slaat aan. Hij heeft minder koorts en is goedgehumeurd", aldus zijn woordvoerder. Johnson ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorg van het Londense St Thomas' Hospital. De premier werkt momenteel niet vanop zijn ziekbed, maar "is wel in staat de voor hem noodzakelijke contacten te hebben"

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen