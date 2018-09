'Borat' heeft schadeclaim van 82 miljoen euro aan z'n been 07 september 2018

Een Amerikaanse politicus heeft een proces aangespannen tegen komiek Sacha Baron Cohen, vooral bekend van z'n typetje Borat (foto). Republikein Roy Moore (71) beweert dat hij in Cohens recentste programma, 'Who Is America?', ten onrechte afgeschilderd wordt als een zedendelinquent en eist 95 miljoen dollar (82 miljoen euro) schadevergoeding. In een sketch in het programma haalde de Britse komiek, die zich vermomd had als antiterreurexpert, een 'pedofielendetector' boven, die telkens biepte als hij in de buurt van Moore kwam.

