Op zoek naar vertrouwen. Geoffry Hairemans (27) tekende een contract van drie jaar in Mechelen, waar hij op meer speelkansen hoopt dan bij Antwerp. "Vertrouwen is iets wat ik niet voelde van Laszlo Bölöni", zegt de middenvelder. "Ik presteerde vaak op niveau, maar het was telkens een kwestie van tijd vooraleer ik uit de ploeg vloog." De relatie tussen Hairemans en Bölöni is op z'n zachtst gezegd niet optimaal. "Pas op: hij heeft Antwerp ook op de kaart gezet. Maar anderzijds heeft hij me ook veel mooie momenten afgepakt. Play-off 1 vorig jaar bijvoorbeeld. Toen kreeg ik amper vier minuten tegen Standard, meer niet. En vorige week tegen AZ vielen er vier jongens in, maar ik bleef op de bank. Ja, het zit diep. Bölöni wilde me doen kraken. Hij wilde dat ik mijn 'kopke' zou laten hangen. Dat is hem niet gelukt." (ABD)

