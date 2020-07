Exclusief voor abonnees "Boks nooit met iemand onder je gewicht" 01 juli 2020

Publieke figuren vormden de rode draad in de sketches van Hoste. "Ik ging graag het gevecht aan met de toppers in dit land. Sommigen zaten in de zaal en leerde ik nadien kennen en appreciëren. Om hen dan en plein public een draai om de oren te geven." Prins Laurent was ook een mikpunt. "Tot we elkaar ontmoetten en hij me vertelde hoe hij door iedereen misbegrepen werd. Ik hoorde een heel menselijk verhaal en trok mijn conclusies. Hem nog aanvallen zou niet schoon meer geweest zijn. Je mag nooit boksen met iemand onder je gewicht. De koninklijke familie heeft overigens nooit geprobeerd me het zwijgen op te leggen, een paar politici wel."