'Bohemian Rhapsody' meest gestreamde nummer uit 20ste eeuw 12 december 2018

'Is this the real life? Is this just fantasy?' Het nummer 'Bohemian Rhapsody' van de Britse rockband Queen is op streamingdiensten de meest afgespeelde titel uit de twintigste eeuw. Op diensten als Spotify, Apple Music en YouTube is de klassieker uit het album 'A Night at the Opera' wereldwijd al meer dan 1,6 miljard keer aangeklikt, zegt platenmaatschappij Universal. Queen troeft daarmee 'Smells Like Teen Spirit' van Nirvana en 'Sweet Child O' Mine' van Guns N' Roses af.

