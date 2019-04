Exclusief voor abonnees "Boetes blijven uitdelen: da's het enige wat werkt" 03 april 2019

Brussel is geen veilige stad om te fietsen en ook als wandelaar is het er opletten. De dood van alweer een zwakke weggebruiker eerder deze week heeft de kritiek op het verkeersbeleid in de 19 gemeenten van de hoofdstad hard doen oplaaien. De samenvatting van die kritiek: er gebeurt niks. Maar in de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene gebeurt er al jaren wél iets. Een fietsbrigade van veertig man schrijft consequent boetes uit, met resultaat. Het aantal verkeersovertredingen in het hart van Brussel is stevig gedaald. "We pakken straat per straat aan", zegt David Stevens, diensthoofd van die fietsbrigade. "Elke dag naar dezelfde plek, elke dag boetes uitschrijven, soms een maand lang." (SVB)

