"Boeing 737 MAX vliegt nog dit jaar" 18 juni 2019

Dat heeft Dennis Muilenburg, CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, gezegd op de vliegtuigshow van Le Bourget. Boeing heeft in zijn orderboek nog zeker 4.000 toestellen van het type 737 MAX zitten. Het Amerikaanse bedrijf is niet van plan om sneller met een opvolger voor het toestel te komen. Wel werkt het bedrijf aan een nieuw toestel voor middellange afstanden. Het nieuwe toestel moet in 2025 operationeel zijn. Naar de schatting van Boeing zal de wereld in de loop van de komende 20 jaar 44.000 nieuwe vliegtuigen nodig hebben. Boeing sloeg nogmaals een mea culpa. Het bedrijf erkent dat het "fouten" heeft gemaakt in de communicatie rond een problematisch waarschuwingssysteem in de cockpit van de 737 MAX-toestellen, voor de twee dodelijke crashes.

