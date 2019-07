Exclusief voor abonnees "BNP Paribas helpt omstreden migrantencentra VS financieren" 12 juli 2019

BNP Paribas, de bank waarvan de Belgische overheid hoofdaandeelhouder is, doet intensief zaken met GEO Group, meldt 'De Standaard'. Dat is een grote speler in de opsluiting van migranten in de VS, waar detentiecentra en privégevangenissen een miljardenbusiness zijn. Maar de centra zijn omstreden omdat omstandigheden voor migranten er vaak te wensen over laten. BNP Paribas is nauw betrokken bij obligatie-uitgiftes door GEO Group, blijkt uit documenten van beurswaakhond SEC. Een dochterbedrijf van de bank bezat in het eerste kwartaal dit jaar voor 853.000 dollar (758.000 euro) aandelen van GEO Group en BNP zou ook leningen verstrekt hebben. Vzw FairFin roept de overheid op de bank op het matje te roepen. BNP Paribas Fortis stelde dat het nieuwe informatie voortdurend evalueert.

