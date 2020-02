Exclusief voor abonnees "Bloomberg overweegt Hillary als running mate" 17 februari 2020

De Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg - oud-burgemeester van New York en miljardair - overweegt Hillary Clinton als zijn running mate. Dat meldt de rechtse, invloedrijke nieuwssite 'Drudge Report'.

Michael Bloomberg wordt gezien als één van de grootste kandidaten om de voorverkiezingen bij de Democraten te winnen en het daarna voor het presidentschap op te nemen tegen huidig president Donald Trump. Hij mengt zich pas in de strijd voor de Democratische nominatie bij Super Tuesday op 3 maart, wanneer in 14 staten Democratische voorverkiezingen worden gehouden. Hillary Clinton verloor in 2016 de presidentsverkiezingen van Donald Trump. (AG)

