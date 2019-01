'Blind Getrouwd' tweede en derde match zijn een feit 29 januari 2019

Dat accountmanager Stijn (30) en lerares Joke (31) als eersten hun jawoord mochten geven in 'Blind Getrouwd' was al bekend, maar sinds gisteren weten we ook dat frituuruitbater Lenny (36) en accountmanager Jolien (29) de tweede match vormen én kennen we ook een derde koppel: Joris en Annelies.

