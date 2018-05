'Blind Getrouwd' speelt toneel 07 mei 2018

Na het succes van 'Blind Getrouwd' op tv komt er nu ook een vervolg op de planken. Het Prethuis van regisseur Jeroen Maes pakt volgend jaar uit met een komisch theaterstuk met dezelfde naam als het VTM-programma. "Wij nemen de titel 'Blind Getrouwd' nogal letterlijk", aldus Maes. "Ons verhaal gaat over een meisje dat trouwt met een blinde jongen, ook al zijn haar ouders daar resoluut tegen. Het script is nog niet af, maar ik ben wel van plan om er een paar leuke verwijzingen naar het programma in te steken. Alleen moet ik eerst nog eens alle afleveringen van 'Blind Getrouwd' bekijken. (lacht)"

