'Blind Getrouwd' is nu ook een theaterstuk 05 december 2018

'Blind Getrouwd' krijgt een theaterversie. Die is van de hand van Het Prethuis, die eerder al met het stuk 'Komen (vr)eten' op de proppen kwam. De makers beloven ook nu weer "een hilarische komedie waarbij de ene doldwaze situatie blindelings de andere opvolgt". In 'Blind Getrouwd' maken Marc en Francine zich zorgen over het liefdesleven van hun dochter. Telkens komt ze thuis met een jongen die niet echt naar hun zin is. Haar nieuwe vriend Jonas lijkt de perfecte schoonzoon. Degelijke Vlaamse jongen, advocaat in spe... en blind. Marc en Francine zijn in alle staten en willen een 'blinde trouw' koste wat het kost vermijden. Het stuk is geschreven door Jeroen Maes en heeft rollen voor Peter Bulckaen, Greet Rouffaer, Tine Priem, Guillaume Devos en Maes zelf. 'Blind Getrouwd' gaat in première in het Antwerpse Fakkeltheater op 15 februari.

