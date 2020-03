Exclusief voor abonnees "Blijven geloven in goede afloop" Italo-Belgen over de crisis in hun vaderland • EX-RODE DUIVEL WALTER BASEGGIO 23 maart 2020

00u00 0

Walter Baseggio (41), 27-voudig Rode Duivel en van 1996 tot 2008 voetballer bij Anderlecht, is weliswaar geboren in Halle, z'n roots liggen in Italië. "Ik heb vrienden in Milaan, mijn vader is uit Venetië, mijn mama uit Napels en mijn vrouw uit Sicilië. (blaast) Ik ken overal volk. Gelukkig is met mijn familie en vrienden alles oké, maar ik hoop dat ze snel weer buiten mogen. Italianen zijn bon vivants, mensen die graag van het leven genieten. Verplicht binnen zitten is dan allesbehalve makkelijk. Maar het moét, en ik heb de indruk dat bijna iedereen dat stilaan wel inziet."

