Exclusief voor abonnees "Blijven dansen, prins George" Na sneer over balletlessen 29 augustus 2019

Prins George, de 6-jarige zoon van William en Kate, volgt balletles en doet dat met veel plezier. Voor de presentatrice van een Amerikaanse ochtendshow was dat vorige week reden genoeg om de jongen uit te lachen. Meteen kreeg Lara Spencer bakken kritiek over zich heen, waarna ze haar excuses aanbood. Maar dan moest de kers op de protesttaart nog komen: op Times Square in New York zijn honderden balletdansers - vooral mannen - samengekomen om hun steun te betuigen aan de Britse royal. Ze droegen spandoeken mee met slogans als '#MeTutu', 'Jongens dansen ook' en 'Ik wou dat ik op m'n 6de begonnen was'.

