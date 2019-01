"Blijf vooral jezelf, Anuna!" 28 januari 2019

Met veel aandacht las ik dit weekend het interview met jou in deze krant en kon eruit afleiden dat je streeft naar vrijheid, gelijkheid en respect. Dat siert je gewoon. Ook vind ik het een verstan- dige keuze dat je in verband met je initiatief achter het klimaatprotest niet wenst in te gaan op uitnodigingen van politieke partijen. Blijf vooral jezelf!

Ik wens je nog heel veel succes toe.

Danny Vandevijvere, Lauwe

