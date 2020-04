Exclusief voor abonnees 'Blijf in uw kot' krijgt coronaspecial 08 april 2020

Normaal gezien wordt 'Blijf in uw kot' elke morgen tussen 10 en 12 uitgezonden op VTM, maar dat is vandaag anders. In een heuse coronaspecial neemt Koen Wauters vanavond de teugels voor een keer over van vaste presentator Vincent Fierens. Voor de inhoud van zijn show doet hij beroep op de creativiteit van de kijkers, die vragen en ideeën kunnen aanbrengen. Een virtuele date met Andy Peelman of Ruth Beeckmans kan bijvoorbeeld. Of een buikdansinitiatie van Jens Dendoncker. Je kan ook iemand verrassen of een hart onder de riem steken met een speciale boodschap. "Hoe we het programma precies gaan noemen en wat het wordt, weten we nog niet", aldus Wauters. "Maar we willen er samen met de kijker het beste van maken en ons vooral goed amuseren ." (DBJ)

