"Blijf deze week weg van Antwerpse Ring"

Wie deze week de Antwerpse Ring naar Nederland neemt, moet rekening houden met ernstige hinder. Vandaag starten ter hoogte van Deurne ingrijpende herstellingswerken aan het wegdek. Het gewapend beton zal over drie rijstroken en over een totale lengte van 15 meter uitgebroken en vernieuwd worden. Dat komt door een wegverzakking. Vier rijstroken zullen ingenomen worden. Het verkeer richting Nederland zal via een doorsteek in de middenberm twee rijstroken krijgen. De af- en oprit in Deurne wordt afgesloten. De aansluiting van en naar de E313 blijft wel open. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt bestuurders aan om de plek te vermijden. Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd rijdt best via Brussel. Tegen het einde van de paasvakantie zouden de werken afgerond moeten zijn. (ADA)

