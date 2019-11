Exclusief voor abonnees (Blij) weerzien met Sint-Petersburg 16 november 2019

00u00 0

De setting roept onvermijdelijk herinneringen op. "Heftige emoties" zelfs, aldus de bondscoach. De Duivels zijn terug in Sint-Petersburg. Daar waar ze gefrustreerd uit het WK werden geknikkerd door de Fransen, maar evenzeer glunderden met hun bronzen medaille. Aan die halve finale wil Lukaku niet meer terugdenken: "Over Frankrijk heb ik een kruis gezet." Voor onze recordschutter, net op tijd hersteld van een ontstoken gewricht in zijn dikke teen, telt enkel de toekomst. Da's in de eerste plaats groepswinnaar worden in deze poule - liefst met 30 op 30. Van zijn eigen statistieken bij de nationale ploeg ligt Lukaku niet langer wakker. 51 goals and counting. Hij ziet wel waar hij op een dag strandt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu