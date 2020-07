Exclusief voor abonnees "Blij om thuis te zijn", zei de wereldster 7 04 juli 2020

Meestal is het negen maanden wachten, maar soms wordt iets geboren in het festivalpark zelf. In het geval van Stromae: een Belgische wereldster én een dansje dat later ook New York en Afrika zou verrassen. Paul Van Haver mocht als eerste landgenoot in de geschiedenis van Rock Werchter debuteren op het allermooiste plekje - net voor het afsluitende vuurwerk. Herman Schueremans had zich die kosten kunnen besparen. Want visueel viel er die nacht niets meer te overtreffen. De toen 29-jarige Brusselaar charmeerde met verhalende beeldschermen op wereldniveau, een welgemikt zinnetje Nederlands bij 'Tous les mêmes', een onuitgegeven dronkenmansgang bij 'Formidable' én een dansmove die de wereld rondging. "Landgenoten, compatriotes. Ik ben blij om thuis te zijn", klonk het tijdens zijn triomftocht. Daags voordien stuurde Higuain op een groot scherm in een drukke hoek van het terrein de Rode Duivels huiswaarts tijdens de kwartfinale van het WK. Stromae herstelde de nationale trots. (SVH)

