"Blij om op heilige grond pintje te drinken" 03 juli 2020

Dat Rock Werchter in de eerste plaats om de beleving draait, en minder om wie er op het podium staat. Althans, dat is de mening van Filip Van den Eede (48, uiterst rechts) uit Putte. Hij komt al meer dan 15 jaar naar het festival en wilde er ook dit jaar bij zijn. "Dit is heilige grond", zegt hij. "Samen met mijn vrienden is dit een jaarlijkse traditie. Het feit dat we hier kunnen zijn en een pintje kunnen drinken op de wei, da's de max. Het maakt me op zich zelfs niet zo heel veel uit wie er op het podium staat, als de sfeer maar goed zit. Al moet ik zeggen dat ik aangenaam verrast ben door Selah Sue. Ze heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Voor mij is het wel een dubbel gevoel om hier te zijn: ik ben enorm blij, maar tegelijkertijd ook wel een beetje bedroefd dat het op deze manier moet."

