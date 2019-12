Exclusief voor abonnees "Blij met reactie na die non-match" Wolf: 27 december 2019

00u00 0

Dat zijn ploeg een dozijn doelkansen onbenut liet, daar maalde Hannes Wolf na afloop niet over. "We hadden zoveel kansen niet gemist, mochten we ze niet hebben afgedwongen. En vermits de twee doelpunten die we wel maakten ons drie punten opleveren, kan ik niet anders dan blij zijn. Blij ook met de reactie van de ploeg na de non-match op Anderlecht. We hebben meteen druk gezet en tot aan de rust hadden we constant overwicht. Na de rust waren we niet meer zo dominant, maar we bleven wel de betere ploeg."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis