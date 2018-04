"Blij met mijn klein prijsje" Van Hecke 12de 16 april 2018

Wat doet een mens als hij zes uur in de aanval rijdt? "Eten, drinken en tellen", zegt Preben Van Hecke (35). De oudgediende van Sport Vlaanderen-Baloise hield een mooie twaalfde plaats over aan zijn monstervlucht. Samen met zijn acht gezellen fietste hij op een bepaald moment meer dan een kwartier voorsprong bij mekaar, maar hij ging er nooit van uit dat de vlucht het tot het einde zou redden. "Ik zat de hele tijd te tellen. Ik wist dat we per tien kilometer een minuut zouden verliezen." Zo geschiedde. Wat minder verwacht was, was dat Van Hecke zich daarna kon handhaven in de voorste gelederen. Op zeven kilometer van de finish ging hij zowaar nóg een keer in de aanval. "Ik denk dat ik alles samen bijna 250 kilometer in de aanval heb gereden", zei Van Hecke. "Uiteindelijk word ik twaalfde. Niet slecht, denk ik. Hiervoor had ik enkel Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen gereden, hier pak ik eindelijk nog een keer een resultaat dat ik wou. Ik ben blij met mijn klein prijsje."

