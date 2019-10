Exclusief voor abonnees "Blij met de komst van Vercauteren" LEZER BIJ HET ONTBIJT 05 oktober 2019

"Ik ben al een jaar of zeven abonnee van Het Laatste Nieuws, voornamelijk voor de sportpagina's, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in de 'gewone' actualiteit. Deze week heb ik de Vlaamse regeringsvorming op de voet gevolgd. Ik merk op sociale media dat veel mensen negatief staan tegenover die nieuwe ploeg, maar dat vind ik niet helemaal terecht. Er zijn natuurlijk wel enkele punten waar ze zich niet meteen populair mee maken, zoals de afschaffing van de woonbonus. Ik huur momenteel nog een appartement, dus als ik later een huis wil kopen, zal mij dat ook ettelijke tienduizenden euro's méér kosten. Maar toch vind ik dat Jambon en co een eerlijke kans verdienen. Van mij krijgen ze het voordeel van de twijfel, en dan zien we straks wel wat ze ervan terecht hebben gebracht. Ik heb niet echt een voorkeur voor een bepaalde politieke partij, zolang het maar niet het Vlaams Belang is. Het is goed dat zij niet in de nieuwe regering zitten. Ik was trouwens hard geschrokken van het hoge aantal stemmen dat ze bij de verkiezingen in mei hebben gehaald. Ik begrijp dat er veel ontgoocheling en boosheid is over de vorige regering, maar het is geen oplossing om daarom dan maar op het Belang te stemmen. Mij hebben ze in elk geval niet overtuigd, zeker niet met hun racistische standpunten.

