"Blij dat ik nu tot kransje Duivels in Premier League hoor" Trossard 27 juni 2019

00u00 0

Met een dagje vertraging is het dan toch officieel. Leandro Trossard is een speler van Brighton & Hove Albion. Na de ondertekening van het contract volgden gisteren nog een officiële fotoshoot en het eerste interview op de clubsite van Brighton. "Heel blij dat ik aan dit avontuur kan beginnen, ik ben er helemaal klaar voor", vertelde Trossard. "Bij de Rode Duivels speelde ik al samen met veel jongens die in de Premier League spelen, ik ben trots dat ik nu ook bij dat kransje spelers hoor. Ik kijk heel erg uit naar de start van het nieuwe seizoen." Leuk detail: de fans van Brighton zijn in de wolken met de komst van Trossard. Om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook omdat hij volgens hen als twee druppels water lijkt op popster Robbie Williams. (KDZ/KTH)

