"Blij dat ik er opnieuw sta" Stuyven 9de 26 maart 2018

00u00 0

Tiende in Milaan-Sanremo, zesde in de E3 Harelbeke en nu negende in Gent-Wevelgem. Jasper Stuyven (25) bevestigde gisteren zijn goede vorm. "Ik ben gemeend blij dat ik er opnieuw sta", vertelde de Vlaams-Brabander. Het liep nochtans niet van een leien dakje. Op een 90-tal kilometer van de finish reed hij lek. "Het kostte me best wat krachten om opnieuw voorin te geraken. Uiteindelijk is me dat pas gelukt vlak voor het opdraaien van de Plugstreets. Ik was net op tijd gerecupereerd om mee te schuiven in de ruime kopgroep." Maar net als Van Aert besefte ook Stuyven dat het moeilijk zou worden om in de finale iets te forceren. "Ik had graag met Wout of Oli (Naesen, red.) gepraat om eventueel een plan te beramen, maar het had eigenlijk geen zin, hé. Waar rijd je naartoe met de wind schuin op kop en al die ploegen die op een sprint mikten? Zelfs met twee of drie jongens afspreken om iets te forceren, had wellicht niets uitgemaakt. En dan weet je dat je voor een ereplaats sprint. In die spurt kwam ik ook nog eens te vroeg in de wind te zitten." Stuyven onthoudt dan ook het positieve. "Ik ben in orde! Nu is het te hopen dat het de komende drie wedstrijden eens in zijn plooi valt. Te beginnen met Dwars door Vlaanderen." (DNR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN