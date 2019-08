Exclusief voor abonnees "Blij dat hij nog als beschermengel kon meerijden" Kris Loos, papa van Stef (19) 09 augustus 2019

"Uiteraard doet dit deugd. Onze Stef heeft zich vroeger tijdens wedstrijden zo vaak opgeofferd voor Remco. We zijn blij dat hij ook na zijn dood nog zijn steentje kan bijdragen aan het succes van Remco, door als een soort beschermengel met hem mee te rijden." Het was een geëmotioneerde Kris Loos die gisteren naar het Europees kampioenschap tijdrijden zat te kijken, thuis in Dessel. Zijn zoon Stef (19) overleed in maart toen hij tijdens de Grote Prijs Alfred Gadenne buiten het parcours belandde en werd aangereden door een bestelwagen. "Stef was tot vorig seizoen een ploegmaat van Remco en die twee hadden een goede band", zegt Kris. "Afgelopen weekend, op het criterium in Putte, heeft een vriend van mijn jongste zoon Remco nog een sleutelhanger in de handen gestopt met een foto van Stef. Remco zei achteraf dat hem dat een krop in de keel had bezorgd. Dat hij nu zijn Europese titel opdraagt aan onze Stef, doet ontzettend veel deugd. Dat is iets waar we troost uit putten: het peloton is onze zoon niet vergeten." (IBO)

