"Blankenberge-veld" in Jan Breydel is niet meer 20 maart 2019

In Jan Breydel zijn ze begonnen aan de voorbereidingen voor de play-offs. De oude grasmat - in een recent verleden nog smalend "het Blankenberge-veld" genoemd door Leko - is intussen volledig afgegraven. Vandaag staat de tweede fase van de werken gepland. De nieuwe grasmat moet evenwel slechts dienstdoen tot het einde van de competitie. Daarna wordt een 'Grassmaster' aangelegd - een veel duurzamere en kwalitatievere grasmat. Iets wat zich ook in het prijskaartje laat gevoelen.

