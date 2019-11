Exclusief voor abonnees "Bladblazer is idiote uitvinding" Citaat van de week 23 november 2019

Op ochtenden dat je gaat joggen in het park. Op normaal muisstille kerkhoven. Op zondagen, als je even met een koffie in de tuin wil zitten. Altijd gaat het lawaai door merg en been, soms heb je zelfs compassie met het stadspersoneel dat deze ondingen moet hanteren. In Duitsland hebben ze er komaf mee gemaakt, bij ons groeit het verzet.