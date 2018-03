'Black Panther' nu al voorbij grens van 1 miljard dollar 12 maart 2018

00u00 0

'Black Panther' heeft wereldwijd al een miljard dollar (ruim 800 miljoen euro) opgebracht. De film is de 33ste titel ooit die de miljardgrens is gepasseerd, meldt het magazine 'Variety'. 'Black Panther' deed dat slechts in 26 dagen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN