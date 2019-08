Exclusief voor abonnees "Bjorg Lambrecht kwam ten val door reflector langs kant van weg" 29 augustus 2019

Volgens bevindingen van het parket van Rybnik is Bjorg Lambrecht gevallen omdat hij een verkeersreflector langs de kant van de weg had geraakt. De 22-jarige renner van Lotto-Soudal viel op 5 augustus in de Ronde van Polen op een betonnen duiker en overleed die avond. Het parket van Rybnik baseert zich op getuigenissen van andere renners. "Die zagen Lambrecht een verkeersreflector raken, waardoor hij de controle over zijn fiets verloor en ten val kwam. Hij draaide daardoor eerst naar rechts en daarna naar links. Vervolgens ging hij van de weg. Toen raakte hij een duiker." De wielrenners verklaarden ook dat het wegdek glad was na een regenbui. De reflectoren meten 10 op 10 centimeter en steken 1,8 centimeter boven het asfalt uit. Ze dienen om in het donker de rijbaan aan te duiden. "Het is triest dat middelen die de verkeersveiligheid zouden moeten verbeteren, de oorzaak zijn van zo'n tragedie", zegt de officier van justitie. Gezien deze bevindingen zal het onderzoek hoogstwaarschijnlijk worden gestaakt en als een ongelukkig ongeval worden beschouwd waar niemand verantwoordelijk voor was. (SRB)

