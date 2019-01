"Biologisch eten en rijden met elektrische deelauto" Marjolein (43) en dochter Bo (13) 18 januari 2019

Bo Vanhoorickx uit Merelbeke was er ook vorige week al bij. "Ik eet echt zoveel mogelijk biologisch geteelde groenten, mijn verplaatsingen doe ik meestal met de fiets én we rijden thuis met een elektrische deelauto", verklaart het tienermeisje haar engagement. Vorige week kwam Bo er op school nog zonder echte sanctie vanaf. "Ik heb de medeleerlingen van mijn klas wel moeten uitleggen waarom ik had gespijbeld. Maar of ik er een tweede maal zo makkelijk zal van afkomen... Maar dat zien we nog wel, ik heb de gevolgen er alleszins voor over."

