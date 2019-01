"Binnen één à twee weken sta ik er" NIEUWKOMER ZULJ 23 januari 2019

Grappend zei Michael Verschueren: "We hebben geen Markovic gehaald." Waarmee hij wilde zeggen: Peter Zulj (25), die zijn laatste wedstrijd midden december speelde, zal in tegenstelling tot de Serviër vorig jaar geen twee maanden nodig hebben om speelklaar te zijn. "Conditioneel ben ik nog geen 100%, maar ik hoop er binnen één à twee weken helemaal te staan. Ik was de beste speler van Oostenrijk, nu wil ik ook Anderlecht helpen", sprak Zulj, die het rugnummer 27 zal dragen. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Wasilewski en Kompany. "Maar ik voel geen druk. Ik ben er zeker van dat we play-off 1 gaan halen." (PJC)

