"Bijzondere gebouwenmix en fraai uitzicht op de Schelde" HUIZEN TE KOOP | NIEUWE WIJKEN 16 februari 2019

00u00 0

OOST-VLAANDEREN WETTEREN

Vanaf € 214.884

In steden als Gent (Oude Dokken), Leuven (Vaartkom) en Antwerpen (Nieuw Zuid) zie je wel meer grote stadsvernieuwingsprojecten, maar ook in kleinere steden en grotere gemeenten wordt werk gemaakt van nieuwe woonwijken. Het project w2o, Wetteren aan de Schelde, is om tal van redenen bijzonder. In de eerste plaats door de mix van appartementen, kantoren, horeca én dienstverlening, met het nieuwe administratieve centrum van de gemeente op dezelfde site. Die is autovrij, maar bestuurders raken hun wagen kwijt in een publieke parking.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN