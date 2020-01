Exclusief voor abonnees "Bijna iedereen verplicht chemisch gecastreerd" In behandelingscentrum voor pedofielen 25 januari 2020

Gisteren startte het grootste proces ooit in ons land rond de verspreiding en productie van kinderporno. Naar aanleiding daarvan kreeg deze krant een uitzonderlijke rondleiding in één van de weinige klinieken in Vlaanderen waar pedofielen die ernstige feiten pleegden behandeld worden. "Dat halveert de kans op herval", klinkt het. "Maar omdat pedofilie iets is waarmee je levenslang worstelt, zouden veroordeelde pedofielen ook levenslang behandeld en opgevolgd moeten worden." Ook chemische castratie via libidoremmende geneesmiddelen is iets waar ze in de kliniek voorstander van zijn en wat bij het gros van de behandelde pedofielen toegepast wordt. "Het is een ingrijpende behandeling, maar het helpt." (JBG)

