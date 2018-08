"Bij kwalificatie zou ik heel fier zijn" Vanderhaeghe 30 augustus 2018

00u00 0

Yves Vanderhaeghe ziet de terugmatch tegen Bordeaux als zijn grootste uitdaging sinds hij coach van AA Gent is. "Het is pas de vijfde keer dat ik als trainer aan een seizoen begin en het is de eerste keer dat ik kan doorstoten naar de groepsfase van een Europese competitie. Dat is ook voor mij een serieuze uitdaging. Het is niet iedere trainer gegeven om een ploeg in handen te krijgen die Europa in kan. Ik stijg daarmee al een beetje in aanzien onder de trainers. Ik blijf bescheiden, maar ik zou heel fier zijn als ik zou kunnen doorstoten naar de groepsfase." (RN)