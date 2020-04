Exclusief voor abonnees "Bij heropenen genoeg aandacht besteden aan leerlingen die het moeilijk hebben" 21 april 2020

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens vraagt om bij het heropenen van de klaslokalen voldoende aandacht te besteden aan de leerlingen die het moeilijker hebben op school. "Na de heropstart zal er behoefte zijn aan maatwerk." Preteaching is volgens Vrijens een goede zaak, maar er moeten wel inspanningen worden geleverd om te voorkomen dat de ongelijkheid daardoor verder in de hand wordt gewerkt. Het idee van OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme om leerlingen met moeilijkheden iets vroeger naar school te laten terugkeren, wordt als optie gezien. "Het is een piste die zeker de moeite waard is om te onderzoeken", zegt Vrijens.